Damadın rekoru zor kırılır: Faizde astronomik rakamı yakaladı

Berat Albayrak yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM’ye sunulan yeni bütçe teklifine göre gelecek yıl 468.2 milyar liralık bütçe kullanacak. Bakanlığın bütçesi 2021 yılında 518.5 milyar liraya, 2022’de de 565 milyar liraya çıkacak.







Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe teklifinde “dev” bütçenin nerelere harcanacağı da yer aldı.





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bakanlık bütçenin büyük bir bölümünü cari transferler için kullanacak. Bunun için bakanlık bütçesinden 300.2 milyar lira ayrıldı. Bu kapsamda 61.3 milyar lira görev zararlarına gidecek.





HANE HALKINA TRANSFERLER 5.7 MİLYAR LİRA





Hazine yardımları için ise 111.3 milyar lira ayrıldı. Hane halkına yapılacak transferler de bakanlık bütçesi içerisinde önemli bir yer tuttu. Gelecek yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı, hane halkına transferler (eğitim, sağlık gibi alanlarda karşılıksız ödeme) kapsamında 5.7 milyar lira aktaracak. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için de 609.7 milyon lira ayrıldı.





Bakanlık bütçesinde ikinci sırada 138.9 milyar lira ile faiz giderleri yer aldı. Bütçe tahminlerine göre faiz giderleri 2021’de 159.5 milyar liraya, 2022’de de 176.4 milyar liraya yükselecek. 2019 yılı faiz giderinin ise yıl sonunda 117.3 milyar lira olacağı öngörülüyor.





1.4 MİLYARLIK MAL VE HİZMET ALIMI





Gelecek yıl bakanlık bütçesinin 2.1 milyar lirası personel giderine, 332.2 milyon lirası sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderine, 1.4 milyar lirası mal ve hizmet alım giderine, 95.9 milyon lirası sermaye giderine, 6.2 milyar lirası sermaye transferlerine, 18.8 milyar lirası da borç verme işlemlerine ayrıldı.





18.8 milyar liranın da 17.5 milyar lirası yurtiçi borç verme, 1.3 milyar lirası da yurtdışı borç verme olarak düzenlendi.