Damadın şirketi Babacan'la Akar'ı karşı karşıya getirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın İHA ve SİHA’larla ilgili sözlerine tepki gösteren Akar, şunları söyledi:







Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır. Anlamsız bahanelerle TSK’nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz.





Ülkemizin göz bebeği ordumuzun, her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, herkesten en doğal beklentimizdir. Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu ihtiyaç duyduğu bir dönemde kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz.





BABACAN: EĞER REKABETTEN KORKUYORLARSA, KORKSUNLAR!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sabah katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin savunma sanayisindeki yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Babacan, “Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu ‘çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz’ falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar.” demişti.





