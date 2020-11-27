Samanyolu Haber /Politika / Damadından sonra Bilim Kurulu'nu da ateşe attı /27 Kasım 2020 14:49

Damadından sonra Bilim Kurulu'nu da ateşe attı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik krizde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı (damadı) ile eski Merkez Bankası başkanı Murat Uysal'ı günah keçisi ilan etmişti. Yeni tip Koronavirüs salgınında vak'a sayılarının çarpıtılması ve salgının kontrolden çıkmasına dönük eleştiriler artınca da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nu sorumlu tuttu.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısının patlaması ile birlikte hastanelerde yer kalmamasına dönük eleştirilere cevap verirken Bilim Kurulu'nu ateşe attı. 

Yeni tedbirlerle ilgili sorumluluğun birinci derecede Bilim Kurulu'na ait olduğunu belirten Erdoğan, "Bilim kurulu her türlü hazırlığı ve çalışmayı yürütüyor. Vak'a sayılarının ve vefatın artması önemli. Tabii üzüntü duyduğumuz bir tablodur." diye konuştu.

ERDOĞAN, KANAL İSTANBUL İÇİN KATAR İMASINDA BULUNDU

"Biliyorsunuz Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim." diyen Erdoğan, "Bizim daha önce belli periyodlarla aldığımız kararları bundan sonraki dönemde de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, yani bizim Varlık Fonu'nunu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani'nin dün Türkiye'ye yaptığı ziyaretin Kanal İstanbul için de bir hazırlık olduğunu ima etti. 

Erdoğan şöyle devam etti: "Örneğin dün mesela Katar emirinin Türkiye'ye ziyareti aslında atılan bu adımlardan biridir. Şu anda en önemli hedefler işte dün attığımız imzalar. Bu imzalarda biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarında tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hizmetlerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımalar var."

AKP lideri Erdoğan, Katar'ın Kanal İstanbul güzergâhında da gayrimenkul alacağını ima etti.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'na paralel Karadeniz ile Marmara Denizi arasında 45 kilometrelik bir kanal (Kanal İstanbul) açılmasına deprem riski ve çevreye verilecek zararlar sebebiyle karşı çıksa da Erdoğan projenin ihale safhasına geldiğini söyledi. 

ERDOĞAN, KANAL İSTANBUL'DA ISRARLI: İHALE SAFHASINA GELDİK

Erdoğan, "Benim 'çılgın projem' dediğim, Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun talepler artıyor. Yerli ve küresel. Dikkat ederseniz şu an itibarıyla yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı-üst yapı olarak devam ediyor. Bunların içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul'dur. Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir."

Ulaştırma ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarına birlikte çalışmaları için talimat verdiğini aktaran Erdoğan, "Birlikte bu proje yürütülüyor. Bu adımı da en kısa zamanda atarak Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'u çok daha farklı bir görünüme ve Türkiye uluslararası anlamda çok daha farklı bir güce ulaşacaktır." dedi.

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