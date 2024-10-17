Damada görülmemiş kıyak: İlk ihaleyi bitiremedi, bitiremediği ihaleyi yeniden aldı

Enflasyondaki artış ve kamu kurumlarının öngörüsüzlüğü hastane inşaatlarını da vurdu. Ordu Şehir Hastanesi de bu isimler arasında yer aldı. Düzenlenen ihalenin ardından 2021yılında tamamlanması gereken hastane belirlenen tarihte bitmedi. Hastane için tekrar ihale düzenlendi. İki ihaleyi kazanan isim ise ‘tanıdık’ çıktı. Ordu Şehir Hastanesi için ihale yapıldı ve hastanenin 2021’de 1 milyar 188 milyon liraya yapılıp, 750 günde tamamlanacağı hesaplandı. Ancak hastane belirlenen tarihte bitmedi. Hastane için 4.7 milyar liraya yeni ikmal ihalesi düzenlendi. Böylece hastanenin toplam maliyeti 4 yılda 5 milyar 888 bin liraya yükseldi. İlk ihaleyi alan ve inşaatı tamamlayamayan firma ikinci ihaleyi de kazandı. Tanıdık çıkan Ahes İnşaat firmasının kurucusunun TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi olduğu belirlendi.







AHES İNŞAAT’A DEVRETTİ





Sözcü'de yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından Ordu 900 yataklı şehir hastanesi yapımı işi için ilk olarak 25 Aralık 2020’de ihale düzenledi. İhaleyi de 1 milyar 188 milyon 52 bin TL’ye Ekşioğlu ve Ahes İnşaat Ortaklığı kazandı. Ekşi ailesine ait iki firma ile 17 Mart 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Ekşioğlu İnşaat yapım işini daha sonra Ahes İnşaat şirketine devretti. Hastane belirlenen tarihte tamamlanamadı. Sağlık Bakanlığı tarafından bu kez de 23 Ağustos 2024 tarihinde ikmal ihalesi yaptı. 6 Eylül 2024 tarihine gelindiğinde ise ihaleyi yine Ekşi ailesine ait olan Ahes İnşaat ile Misek İnşaat Ortaklığı’nın kazandığı belirlendi. Bu kapsamda 4.7 milyar TL’lik sözleşme yapıldığı ifade edildi.





İkinci ihalenin ardından Ordu Şehir Hastanesi’nin 400 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Hastane yapımındaki iki ihalenin kazananı olan üç şirketin de Ekşi ailesine ait olduğu ifade edildi. Ahes İnşaat adını ‘deprem konutları’ ile duyurmuştu. Firmanın kurucusunun, TOKİ eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi olduğu ifade edildi. Mehmet Özçelik’in kızı Büşra Özçelik, Mücahid Hamza Ekşi ile 2017 yılında evlenmişti.

