Damat Albayrak Binali Yıldırım'ın kadrosunu temizliyor!

31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı döneminde Binali Yıldırım ile Damat Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan arasında restleşme yaşandığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra Albayrak ile Yıldırım arasında Türk Telekom kavgası yaşandığı ifade edilmişti.





Gazeteci Fusun Nebil’in turk-internet.com’deki yazısında ikili arasındaki kavganın PTT’ye de sıçradığı iddia edildi. Yıldırım’a yönelik yapılan bu operasyonda da Berat Albayrak isminden bahsediliyor.





AKP’nin İstanbul hezimetinin ardından boşta kalan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım için Saray’da bir koltuk hazırlığı olduğu dönemde Ankara kulislerinde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile Yıldırım arasında yaşanan PTT kavgası damgasını vurdu.





PTT’DEKİ ZARAR 900 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Türk Telekom’dan sonra PTT’ye sıçrayan Binali Yıldırı-Berat Albayrak ‘çekişmesini’ köşesine taşıyan Fusun Nebil, PTT ve iştiraklerinin zararda olduğunu ve zararın 900 milyon TL’ye ulaştığı belirtti. Ayrıca Nebil, “Binali Yıldırım Adamları Türk Telekom’dan Sonra PTT’den de temizleniyor” diye yazdı.





“Kaynaklarımız çok ilginç bir hususa işaret ediyorlar” diyen Nebil, Albayrak’ın başrolde olduğu ‘Yıldırım’ operasyonlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışına çıkması ile yapılıyor gibi gözüktüğünün altını çizdi.





Farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre, “PTT’de aylardır oynanan satrançta son düzlüğe girildi” diye tanımlandığını yazan Nebil, “Geçtiğimiz aylarda Genel Müdür Kenan Bozgeyik için Şubat sonunda ‘görevden alındı’ haberleri çıkmış ve hatta yerine atanan kişi ismi de telaffuz edilmişti. Ama sonra Kenan Bozgeyik görevine bugüne kadar devam etti.” dedi.





GENEL MÜDÜRÜN TÜM ADAMLARI GÖREVDEN ALINDI

Olaya ilişkin konuştuğu bir PTT görevlisinin kendisine “Bozgeyik, şubattaki görevden alma girişimini, –haberi kendi yayarak– püskürtmüştü. Ama zaman içinde kademe kademe ilk çevresinden, uzak çevrelerine kadar tüm adamlarının temizlendiği görüldü.” dediğini aktaran Nebil, “Kendisinin gitmesini bekliyorlar, ama direniyor, tüm siyasi çevresini ortaya koyuyor. Sonuçta Ekim sonunda yapılan son Genel Kurul ve göreve başlayan yeni yönetim Kurulunun 11 Kasım itibariyle aldıkları YK kararları ile Kenan beyin altındaki tüm kendi adamları, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları görevden alındı.” dediğini belirtti.