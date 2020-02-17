Samanyolu Haber /Gündem / Damat Albayrak, Erdoğan'ın yerine hazırlanıyor /17 Şubat 2020 10:08

Damat Albayrak, Erdoğan'ın yerine hazırlanıyor

“Türkiye için değişim başlıyor” sloganıyla il il ziyaretler yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AKP Genel Başkanlığı’na hazırlandığı konuşuluyor.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre; AKP’de bu yorumu yapanlar için “meczup” diyen de var, “Neden olmasın” yanıtını veren de. 

Albayrak’ın söz konusu programlarını değerlendiren bir siyasi analiste göre ise durum biraz farklı. Sistemle ilgili en önemli tartışmalardan birinin Cumhurbaşkanının bir siyasi partinin de genel başkanlığını yürütmesi olduğuna dikkat çeken uzman, Erdoğan’ın bu noktada genel başkanlığı Albayrak gibi güvendiği bir isme bırakabileceğini ifade ediyor. 

Ama bu henüz kesin olarak alınmış bir karar değil. Albayrak sahaya indirilerek bunun testi yapılıyor. AKP’yi yakından takip eden uzmana göre, Albayrak’ın il ziyaretlerinden sonra gittiği kentlerde nasıl karşılandığı ile ilgili çeşitli ölçüm ve analizler yapılmış olma ihtimali çok yüksek. 

İşte Albayrak bu testlerden başarılı çıkarsa belki seçim öncesi genel başkanlık ile cumhurbaşkanlığının ayrılması kararı verilebileceği ifade ediliyor.

Demirtaş sakal bıraktı 

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 3 yıl 3 aydır cezaevinde. Kamuoyu Demirtaş’ı tutuklanmasına yol açan davanın duruşmalarında yaptığı savunmalar, cezaevinden verdiği röportajlar, yazdığı roman ve öykülerden takip ediyor. Demirtaş’ın yoğun da bir ziyaretçi trafiği olduğu biliniyor. Ailesinin yanı sıra avukatlar, farklı siyasi partilerden temsilciler sık sık Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ediyor. 

Geçtiğimiz hafta Demirtaş’ı ziyaret edenler bir sürprizle karşılaştı. Onu her zaman tıraşlı görmeye alışık olan ziyaretçiler bu kez sakal bırakmış bir Demirtaş’la karşılaştılar. Bugüne kadar Demirtaş’ı hiç sakallı görmemiş olan ziyaretçileri için görüntü şaşırtıcıydı ve ‘çok farklı’ olduğunu söylediler. Ancak ziyaret sırasında daha önceden talep edilmediği için fotoğraf çekimine izin verilmedi. 
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