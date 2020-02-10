Damat Albayrak'ın şahidi Rıdvan Dilmen

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ‘Devlet’ ve ‘Trabzonspor’ ile ilgili söylemlerinin ardından Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Trabzonsporlu olması son günlerde başta sosyal medya olmak üzere, sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Rıdvan Dilmen, bu konuyla ilgili olarak canlı yayında açıklama yaptı.

Rıdvan Dilmen, NTV’deki canlı yayın sırasında “Berat Bey konusunu anlayamadım. Kraldan çok kralcılık çok tehlikeli. 15 Temmuz günü, Ali Koç, Berat Bey’den bir ricada bulundu, bir saat sonra halletti. UEFA’ya gönderilmesi gereken bir yazı vardı. Daha 20 gün önce yine yardım etti. Bunlar önemli konular, her şey de açıklanmaz.” ifadelerini kullandı.



