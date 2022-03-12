Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Baykar Savunma Teknim Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın babasının yakın dostu olan eski Refah Partili Mahmut Vanlıoğlu'nun oğlu Ahmet Halit Vanlıoğlu evlendi.



Düğünde kaydedilen ve sosyal medrya hesaplarından paylaşıyan görüntüler büyük tepki çekti.



Düğün konvoyunda çok sayıda çakarlı aracın bulunduğu görüldü.



Çakarlı lüks araçların geçit töreni sosyal medyanın gündemine otururken bir yurttaşın görüntülerin altına "Vergilerimiz düğün yapmış" ifadesi kullandığı görüldü.



Selçuk Bayraktar'ın yer aldığı videoda gelinin hiç gözükmemesi de dikkatlerden kaçmadı.