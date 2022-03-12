Samanyolu Haber /Gündem / Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy! /12 Mart 2022 14:35

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

AKP iktidarı döneminde, hükümete yakın profillerin çakarlı araç kullanımı ve buna bağlı imtiyazlar elde etme ısrarı kesintisiz sürüyor. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın katıldığı bir düğünde, çakarlı araçların geçit töreni şovu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Baykar Savunma Teknim Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın babasının yakın dostu olan eski Refah Partili Mahmut Vanlıoğlu'nun oğlu Ahmet Halit Vanlıoğlu evlendi.

Düğünde kaydedilen ve sosyal medrya hesaplarından paylaşıyan görüntüler büyük tepki çekti.

Düğün konvoyunda çok sayıda çakarlı aracın bulunduğu görüldü.

Çakarlı lüks araçların geçit töreni sosyal medyanın gündemine otururken bir yurttaşın görüntülerin altına "Vergilerimiz düğün yapmış" ifadesi kullandığı görüldü.

Selçuk Bayraktar'ın yer aldığı videoda gelinin hiç gözükmemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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