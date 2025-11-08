Samanyolu Haber /Gündem / Damat Berat Albayrak 'bende varım' der gibi: Erdoğan sonrasına hazırlık /08 Kasım 2025 22:11

Damat Berat Albayrak 'bende varım' der gibi: Erdoğan sonrasına hazırlık

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medya üzerinden istifa etmesinin ardından kameralardan uzak olan damat Berat Albayrak, Erdoğan sonrası hazırlıklara Osmanlı'nın manevi kurucusu olarak kabul edilen Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nden başladı..

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret etti. Albayrak’a AKP teşkilatı ve eşi Esra Albayrak da eşlik etti.

Türbe Ziyareti Sonrası Bilecik’te Temaslarda Bulundu

Albayrak türbe ziyaretinin ardından Bilecik’te temaslarda bulundu. AKP Bilecik Merkez Teşkilatı’ndan Berat Albayrak’ın ziyaretine ilişkin olarak, “Bugün, iş insanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ni ziyaret ederek Cuma namazını burada eda etti. Ecdad yadigârı bu mübarek mekânda, kadim medeniyetimizin manevî mimarlarından Şeyh Edebali Hazretleri’nin huzurunda kılınan Cuma namazı sonrasında, Sayın Albayrak vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyor; bu anlamlı günde, birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.” paylaşımı yapıldı.
