Damat Berat bu kez İngiltere’de görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaparken istifa eden ve istifasından sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın İngiltere’de görüntülendiği iddia edildi.







Onedio’da yer alan haberde Albayrak’ın, güneş gözlüğü ve şapka takarak gezerken çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta Albayrak’ın bir çocuğun elinden tutarak yürüdüğü görülüyor. Önünde ise başörtülü bir bayan yer alıyor. Ancak fotoğrafta bu bayanın yüzü gözükmüyor.





Berat Albayrak ve ailesi, daha önce de Paris’te ailesiyle birlikte gezinti yaparken görüntülenmişti.





Berat Albayrak, görev yaptığı süre içerisinde uzun süre eleştirilerin hedefi olmuş ve sonunda Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Ardından Instagram hesabını da kapatan Albayrak, uzun süre kamuya açık etkinliklere katılmamış ve gözlerden uzak kalmıştı.





Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Albayrak’ın bir camide çekildiğini belirttiği bir fotoğrafını yayınlamıştı. Bir süre sonra da Albayrak’ın ailesiyle Paris’te gezinti yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medya mecralarında paylaşılmıştı





Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak da oğlunun bir kitap yazma çalışması yaptığını açıklamıştı. Ardından da Albayrak’ın “Burası Çok Önemli” isminde bir kitabı yayınlanmıştı.







