Samanyolu Haber /Gündem / Damat Berat nereye taşındı? /10 Haziran 2021 10:42

Damat Berat nereye taşındı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Berat Albayrak'ın nerede olduğu konusunda yeni bir iddia gündeme geldi. İddiayı gündeme taşıyan gazeteci Can Ataklı "“Damat beyin Şile yolu üzerindeki evinden, Kısıklı’daki yine korumalı ve genellikle AKP’lilerin oturduğu bir lüks siteye taşındığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Instagram’dan istifa ettikten sonra, ortalıkta çok görünmeyen ve nerede olduğu hep merak konusu olan Berat Albayrak'ın evini taşıdığı iddia edildi.

Nerede olduğu ve ne yaptığı hakkında kesin bilgi olmayan ve istifasından beri hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Albayrak’ın korunaklı lüks bir sitede, AKP’lilerle oturduğu öne sürüldü.

Daha önceki bir yazısında Albayrak’ın oturduğu yer için ifade ettiği, “Tümüyle AKP’lilerin oturduğu bir site, üst kat komşusu İçişleri eski Bakanı, 17-25 Aralık kahramanlarından Muammer Güler” sözlerini hatırlatan Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Damat beyin Şile yolu üzerindeki evinden, Kısıklı’daki yine korumalı ve genellikle AKP’lilerin oturduğu bir lüks siteye taşındığını öğrendim” dedi.

“Berat Albayrak’ın eski oturduğu sitedeki evi bir apartman dairesiydi. Yeni taşındığı sitedeki evi ise havuzlu bir villa” diyen Ataklı devamında da, “Bu arada mahrem dedikodulara meraklı olanlar için de belirteyim, Berat Albayrak bakanlığı bırakıp kayıplara karıştığı günden beri eşi ve çocuklarıyla beraber. Şimdi taşındığı villaya da birlikte yerleştiler. Bu olaydan bir ayrılık çıkarmaya çalışanların da haberi olsun istedim” diye yazdı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Damat Berat nereye taşındı? Sonraki Haber >>

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:42:22