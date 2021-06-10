Damat Berat nereye taşındı?

Instagram’dan istifa ettikten sonra, ortalıkta çok görünmeyen ve nerede olduğu hep merak konusu olan Berat Albayrak'ın evini taşıdığı iddia edildi.





Nerede olduğu ve ne yaptığı hakkında kesin bilgi olmayan ve istifasından beri hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Albayrak’ın korunaklı lüks bir sitede, AKP’lilerle oturduğu öne sürüldü.





Daha önceki bir yazısında Albayrak’ın oturduğu yer için ifade ettiği, “Tümüyle AKP’lilerin oturduğu bir site, üst kat komşusu İçişleri eski Bakanı, 17-25 Aralık kahramanlarından Muammer Güler” sözlerini hatırlatan Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Damat beyin Şile yolu üzerindeki evinden, Kısıklı’daki yine korumalı ve genellikle AKP’lilerin oturduğu bir lüks siteye taşındığını öğrendim” dedi.





“Berat Albayrak’ın eski oturduğu sitedeki evi bir apartman dairesiydi. Yeni taşındığı sitedeki evi ise havuzlu bir villa” diyen Ataklı devamında da, “Bu arada mahrem dedikodulara meraklı olanlar için de belirteyim, Berat Albayrak bakanlığı bırakıp kayıplara karıştığı günden beri eşi ve çocuklarıyla beraber. Şimdi taşındığı villaya da birlikte yerleştiler. Bu olaydan bir ayrılık çıkarmaya çalışanların da haberi olsun istedim” diye yazdı.





