Damat Berat tribünde görüntülendi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında görüntülendi.



Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak’ın oğlu Mehmet Akif de yer aldı. Albayrakların yer aldığı fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. Maç ise 2-beraberlikle sonuçlandı.



Berat Albayrak, geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti.



Albayrak istifa nedeni olarak ‘sağlık sebeplerini’ göstermişti. İstifanın ardından Albayrak ortadan kaybolmuş ve neredeyse hiç görüntülenmemişti.



Albayrak’ın görüntülendiği anlardan biri Çamlıca’daki bir cuma namazıydı. Diğeri de Süleymaniye’de bir kuru fasulyecideydi. Bu da Albayrak'ın 3. kez görüntülenmesi oldu.



Erdoğan’ın damadı böylece iki kez İstanbul’da görüntülendikten sonra bir kez de memleketi Trabzon’da kameralara yakalanmış oldu.