Damat Berat'ın hocası 'gölge ekonomi yönetimi' oluşturmak istiyor

Varlık Fonu ile ilgili tartışmalar DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın “Varlık Fonu’ndaki gelişmeler normal değil” açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Siyaset kulislerinde Varlık Fonu Başkanvekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Erişah Arıcan’ın “gölge ekonomi yönetimi” oluşturmak istediği konuşulmaya başlandı.







Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da tez danışmanı olan Arıcan’ın, hükümetin yeni yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve faiz politikalarına karşı olduğu, piyasa beklentilerinin dışında kararlar alınması için çaba gösterdiği ileri sürüldü. Arıcan’ın bürokraside de kendi ekibini oluşturduğu iddialar arasında yer aldı.





Kulislerde konuşulan Arıcan’ın çalışmalarının iş dünyasında da rahatsızlık yarattığı konuşuluyor.



