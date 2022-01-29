Samanyolu Haber /Politika / Damat Berat'ın Kanal İstanbul güzergahındaki arazisi imara açıldı /29 Ocak 2022 11:34

Damat Berat'ın Kanal İstanbul güzergahındaki arazisi imara açıldı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergahında aldığı "tarla" vasfındaki arazi, proje planlarının onaylanmasıyla birlikte kesin olarak imara açıldı.

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Ervernsel'İn haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahından aldığı ‘tarla’ vasfındaki arazi imara açıldı.

Tüm tepkilere ve uzmanların uyarılarına karşın devam ettirilen Kanal İstanbul projesinde, çevresi imara açılarak kurulacak Yenişehir’in 1, 2 ve 3’üncü etaplarının planlama süreci sona ermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen günlerde İmar Kanunu’nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını onaylandığını duyurdu ve kadastro cetvelini askıya çıkardı. İtirazlar 17 Şubat’a kadar yapılabilecek. Bu cetvelle arsa tapuları ve parsellerin son hali belirleniyor.

Yenişehir’in planlarının belirlenmesiyle Albayrak’ın arazisi de ‘tarla’ alanından konut+ticaret alanına alınmıştı. Araziler değerlenmişti. Konut, alışveriş merkezi, otel, konaklama tesisi gibi yapılar inşa edilebilecek hale gelen arazi, imar uygulamasının onaylanmasıyla da kesin olarak imara açılmış oldu. Uzmanlardan edinilen bilgiye göre arazinin önünde ruhsat alabilmesi için bir engel kalmadı. Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre, Albayrak'ın arazisi de bu statüde yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre 13 bin 899,50 metrekarelik arazide imar uygulamasıyla yüzde 45 Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapıldı. Yani arazide kamunun ortak kullanımına ait olacak alanların yaratılabilmesi için kesintiye gidildi. 7 bin 644 metrekareye indirilen arazi 4 kat izinli ticaret+konut alanı olarak belirlendi. Uzmanlardan edinilen bilgiye göre arazinin önünde ruhsat alabilmesi için bir engel kalmadı.

KUVEYT VE SUUDİ ARABİSTANLI İŞ ADAMLARININ ARAZİLERİ DE İMARA AÇILDI

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ardından Kanal İstanbul bölgesinde tarla satın alan Kuveyt ve Suudi Arabistanlı iki iş insanının arazilerine de imar izni verildiği ortaya çıktı.
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