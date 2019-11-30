Damat borç almaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Aralık-Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilecek iç borçlanma ihalelerine ilişki bir duyuruda bulunuldu





Bakanlık resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Aralık-Ocak-Şubat aylarında toplam 61 milyar 600 milyon TL'lik iç borçlanma ihalesi gerçekleştirileceğini bildirdi.





Aralık ayında 11 milyar 700 milyon TL’lik iç borçlanmaya karşılık toplam 11 milyar 200 milyon TL’lik iç borçlanmaya gidileceğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayında ise toplam 23 milyar 600 milyon TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 24 milyar 400 milyon TL’lik iç borçlanmaya gidileceğini duyurdu.





Bakanlık diğer taraftan Şubat ayında toplam 25 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 26 milyar TL’lik iç borçlanma planlandığı belirtildi.





AKP'nin borca dayalı ekonomi politikası Türkiye'nin iktisadi geleceğini tehdit etmeye devam ederken ekonomide yanlış politkalar milleti mağdur ediyor.