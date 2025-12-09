Samanyolu Haber /Dünya / Damat da devreye girdi: Warner Bros’un satışı yılan hikayesine döndü! /09 Aralık 2025 20:19

Damat da devreye girdi: Warner Bros’un satışı yılan hikayesine döndü!

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in yönettiği Affinity Partners, Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi devralma teklifinde yer aldı. SEC belgelerinde ortaya çıkan detayda Körfez ülkelerinin varlık fonları da bulunurken, Paramount’un basın açıklamasında bu isimlere yer verilmedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in yönettiği özel sermaye şirketi Affinity Partners’ın, medya ve eğlence şirketi Paramount’un Warner Bros. Discovery’yi devralmaya yönelik teklifine dahil olduğu belgelere yansıdı.

Axios’un haberine göre, Paramount’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu resmi teklif dokümanında, Kushner’in şirketinin de bulunduğu görülüyor.

Belgeye göre, Affinity Partners’ın yanı sıra bazı Körfez ülkelerinin varlık fonları da teklifte yer alıyor. Ancak bu kuruluşlar, Paramount’un teklifi duyurduğu basın açıklamasında anılmamıştı.

Kushner daha önce oyun devi Electronic Arts’ın (EA) 55 milyar dolarlık devralma sürecinde rol oynamıştı.

PARAMOUNT’UN BAŞINDA TRUMP DESTEKÇİSİ VAR

Paramount’un başında, Trump’ın destekçilerinden ve İsrail’e desteğiyle bilinen milyarder iş insanı Larry Ellison’ın oğlu David Ellison bulunuyor.

Trump, dün, damadı Kushner’in Paramount’un teklifine verdiği desteğin kararını etkileyip etkilemeyeceğine yönelik soruya “Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi” şeklinde yanıt vermişti.

Netflix, 5 Aralık’ta, Warner Bros’u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO’yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Trump, Netflix’in Warner Bros’u satın alma anlaşmasının “bir süreçten geçmesi gerektiğini” ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.
