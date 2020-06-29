Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe’ye 2-1 yenilen Beşiktaş’ın kural hatası iddiasının reddedilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kast ederek ‘damat’ ifadesini kullanarak tepki gösteren Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Ali Rıza Dizdar’a hakaret soruşturması açıldı.









Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Dizdar savcılıkta soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, şikayetçi konumundaki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adının veya unvanının konuşmasında geçmediğini, sadece “damat” dediğini söyledi.





Avukat Ali Rıza Dizdar’ın 26 Haziran’daki ifadesi şöyle:





“Benim mevcut konuşmamda herhangi bir hakaret yoktur. Basında ‘damat müdahale etti’ cümleleri geçiyordu, ben de konuşmamda sadece damat dedim. Ben konuşmamda müştekinin ismini vermedim. Konuşmam Göztepe maçının eleştirisi niteliğindeydi. Herhangi bir kişiyi hedef almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”





Dizdar’ın avukatı Efkan Bolaç soruşturmayı “Damat demek de suç olmuş” diye değerlendirdi.









DİZDAR NE DEMİŞTİ?





Ajansspor’un haberine göre, Ali Rıza Dizdar, 15 Şubat 2020’daki Beşiktaş Divan Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilen Göztepe-Beşiktaş maçı ile ilgili şunları söylemişti:





“Göztepe maçını ben hukukçu sıfatının dışında spor hukuku uzmanı olarak izledim. Bütün UEFA, FIFA ve kuralları teker teker inceleriz. Hakem düdüğü, top havadayken çaldı. Neden çaldı? Çünkü bir kural var. Eğer bir tehlikeli harekette bir sporcu yaralanmış ise hakem oyunu hemen durdurur. Gole giden adamı bile durdurur. Çünkü sporcu sağlığı her şeyin üzerindedir. Hakem havadayken çaldı. Top, Atiba ile Göztepelilerin arasında geldiğinde çalmadı. Top oraya da gitmeyebilirdi. Burada olan olay şu; maç olduğu yerden tekrarlanma kararı alınmıştı. Açık açık söylüyorum, bildiğim için söylüyorum. İsim de açıklayabilirim. Maç olduğu yerden devam edecekti ama siyasi erk, yani damat bunu engelledi. Ve damat, Sörloth’un cezasını da utanmadan 1 maça düşürttürdü. Yani bunun anlamı, Sörloth Beşiktaş maçına çıksın diye yapılıyor. Bunlar artık görülüyor.”