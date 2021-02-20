Samanyolu Haber /Gündem / 'Damat Firarda ' kampanyasına Avukatı aracılığı ile ses verdi /20 Şubat 2021 18:41

'Damat Firarda ' kampanyasına Avukatı aracılığı ile ses verdi

CHP tarafından başlatılan 'Damat Firarda' kampanyasına Berat Albayrak Avukatı aracılığı ile cevap verdi İ

SHABER3.COM

Bir süredir ortalarda gözükmayan müstefi Bakan  Berat Albayrak  'Damat Firarda' kampanyasına ses verdi . 

İki gündür Sosyal Medya atacılığı ile paylaşılan mesajlarla ilgili Albayrak'ın Avukatı açıklama yaptı. Albayrak'a karalama kampanyası yapıldığına dikkat çeken Avukat İsa Sinan Göktaş  açıklamasında "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." denildi.
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