'Damat Firarda ' kampanyasına Avukatı aracılığı ile ses verdi





İki gündür Sosyal Medya atacılığı ile paylaşılan mesajlarla ilgili Albayrak'ın Avukatı açıklama yaptı. Albayrak'a karalama kampanyası yapıldığına dikkat çeken Avukat İsa Sinan Göktaş açıklamasında "Merkez Bankası rezervlerine yönelik işlemler yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde finansal istikrar ve fiyat istikarı hedefleri doğrultusunda ödemeler dengesi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma, buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir." denildi.



Bir süredir ortalarda gözükmayan müstefi Bakan Berat Albayrak 'Damat Firarda' kampanyasına ses verdi .