Damat ile Kayınbirader karşı karşıya: Erdoğan ailesinde 'şampiyonluk' tartışması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben kurdum" dediği Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasıyla ailesi içinde yeni bir tartışma başladı . Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve torunları Başakşehir'i tribünden izledi ve sonrasında şampiyonluk kutlamasına katıldı.





Öte yandan Bu şampiyonluğa Damat cephesinden ciddi bir tepki geldi. Sezon içerisinde Trabzonspor'a açıkça desteği nedeniyle tartışmalara sebep olan Erdoğan ailesinin Damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın etkili olduğu gazeteler şampiyonluğa tepki gösterdiler.





Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından yönetilen spor gazetesi Fotomaç, Başakşehir’in şampiyonluğuyla ilgili oldukça sert eleştiriler yaptı.













Fotomaç’ın söz konusu haberlerinde, hakemlerin sezonun ilk yarısında Galatasaray’ın, sonrasında ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un üzerine oynadığı söylendi; “Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sezonun ikinci yarısı itibariyle sistemin dışına itildiği” yorumları yapıldı.











