"Damat kadar başınıza taş düşsün!"

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:







"CHP zihniyetinin, iktidar olmadı ya hükümet olduğu yıllara baktığımızda enerji ne durumdaydı? Enerji potansiyelimiz neydi, şimdi ne oldu. CHP mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Ülkemize nükleer enerji güç santralı kazandırmak istediğimizde CHP zihniyeti karşı çıktı."





"Sizin sözcünüz Hazine’de çantacı olarak dolaşırdı; ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ne Merkez Bankası’nı güçlendirmediler. Kaybolan bir şey yok, hepsi Merkez Bankası rezervlerinde. Bizimle Merkez Bankası güç buldu. 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı."