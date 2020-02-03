Samanyolu Haber /Spor / ''Damat ne oluyor, A Spor dışarı!'' sesleri... /03 Şubat 2020 13:08

''Damat ne oluyor, A Spor dışarı!'' sesleri...

Fenerbahçe taraftarı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı protesto etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde hem Albayrak hem de babası Sadık Albayrak Trabzonspor'a kapalı kapılar ardında destek verdiklerini belirtmişti.

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Fenerbahçe Beko basketbol takımı dün Türk Telekom’u konuk ettiği maçına  Fenerbahçe taraftarının protestosu damga vurdu. 

Taraftarlar Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor’a tepki gösterdi. 

Sarı-Lacivertliler, “A Spor dışarı!” tezahüratında bulundu.

BERAT ALBAYRAK'A "DAMAT N'OLUYO!" DİYE SESLENDİLER

Taraftarlar, Fenerbahçe futbol takımının Trabsonspor'a 2-1 mağlup olmasından Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak'ı sorumlu tuttu. Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından Berat Albayrak’a “Damat n’oluyo!” diye tepki gösterdi.

Fenerbahçe camiasında hükümetin Trabzon'a verdiği desteği gizlemeye gerek dahi görmediğini işaret ediliyor. 

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ maç sonunda, "Trabzonspor inşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu." ifadelerini kullanmıştı.

“SANDIKTA GÖRÜŞÜRÜZ BERAT BEY”

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor’un hükümet ve bakanlar tarafından desteklendiğini Berat Albayrak’ın 2016’daki bir konuşmasını sosyal medyada da eleştirdi. 

Albayrak’ın “Trabzon'a her platformda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizi bilenler biliyor. Perdenin arkasında Trabzon ve Trabzonspor için ne kadar uğraştığımız biliniyor.” sözleri üzerine, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi'nde İstanbul Kadıköy’den aday gösterilen Albayrak’a Fenerbahçeliler tarafından, “Sandıkta görüşürüz Berat Bey!” mesajı verildi.

“TURKUVAZ MEDYA GRUBU OLMASA SİZİ BOĞARLAR”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın, 2017 yılı ekim ayında Trabzonspor Divan Kurulu toplantısındaki konuşmasında Turkuvaz Medya grubunda yer alan programlar ve haberlere müdahale ettiğini söylemişti. 

Hazine Bakanı Berat Albayrak (solda) babası Sadık Albayrak ile Trabzonspor'a destek veriyor.

Albayrak hiç bir banka kredi vermezken Trabzonspor'a kamu bankalarından da kredi tahsis edildiğini belirtmişti.

Albayrak konuşmasında, “Basın yoluyla söyleyeyim size. Eğer - o bakanın bakan olarak devlet görevi var- basın olarak açık söylüyorum, Turkuvaz medya grubu olmasa, sizi boğarlar. Niye? Adam program yapıyor Trabzonspor'u doğruyor. hemen telefon açıyorum burada 3 tane fenerbahçeli var diyorum hemen Trabzonsporlu devreye giriyor. Anlatabildim mi?" demişti.
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