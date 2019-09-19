Samanyolu Haber /Gündem / Damat nikah memurunun sorusuna 'hayır' deyince yaptığının şaka olduğunu anlatamadı /19 Eylül 2019 08:01

Damat nikah memurunun sorusuna 'hayır' deyince yaptığının şaka olduğunu anlatamadı

Aydın'da şaka yapmak için nikah memurunun sorusuna 'hayır' yanıtını veren damat, nikah memurundan tepki gördü ve 90 dakika boyunca şaka yaptığını anlatmaya çalıştı.

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Nişanlısı Medine Doğan ile nikahlanmak için düğün öncesi randevu alan damat Hüseyin Karakaya, nikah merasimi için masaya oturdu.

Nikah memuru Erdinç Büyükgümüş’ün “Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sorusuna gelin ‘evet’ cevabını verdikten sonra damat şaka yapmak için ‘hayır’ yanıtını verince nikah memuru nikah işlemini iptal etti. Şaka yapmak isterken bir anda hayatının şokunu yaşayan damat Hüseyin Karakaya, amacının şaka yapmak olduğunu belirtse de nikah memuru ‘sakatlandığı’ gerekçesi ile nikahı kıyamayacağını belirtti.
Damadın 90 dakika dil dökmesinin ardından gelin ve damadın, bu gece yapılacak düğünlerine nikahı yetiştirmek için yeniden evrak hazırlayıp müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Gelin ve damat çevresindekilerin de yardımı ile hastaneye gidip yeniden evrak hazırlayıp nikah müracaatında bulundu.

Damat Hüseyin Karakaya, yaptığı şaka yüzünden hayatının şokunu yaşarken, düğününe saatler kala evlenebildi.
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