Damat Selçuk Bayraktar servetine servet katmış: İşte en zenginler listesindeki yeni sırası!

Dünyanın en zengin iş insanlarının malvarlıklarını yayımlayan Forbes dergisi, milyarderlerin servetlerini anlık olarak listelediği sıralamada değişikliğe gitti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Teknoloji şirketinin sahibi Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın malvarlıklarını güncelledi.





İLK 20'YE GİRDİLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre geçen yıl, her iki kardeşin serveti toplamda 700 milyon dolar artış gösterdi. Bu artışla birlikte Bayraktar kardeşler, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında ilk 20'ye adlarını yazdırdı.





İKİ İSİM DE İLK 20'DE

Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji hisselerinin yüzde 52,5’ine sahipken, kişisel servetini 1.2 milyar dolardan 1.8 milyar dolara çıkararak Türkiye'nin en zengin 15. insanı oldu. Bayraktar, aynı zamanda Ağustos 2024’te yayımlanan Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde de ilk sırada yer almıştı.





Ağabeyi Haluk Bayraktar ise Baykar Teknoloji hisselerinin yüzde 47,5’ine sahip ve geçen yıl 1.1 milyar dolar olan servetini 1.6 milyar dolara yükseltmeyi başardı. Haluk Bayraktar, bu artışla Türkiye'nin en varlıklı 19. insanı oldu.





İHRACAT RAKAMLARI DUYURULMUŞTU

İnsansız hava aracı üretiminde önemli bir pazar payını elinde bulunduran Baykar, geçen aylarda yaptığı anlaşma ile İtalyan uçak üreticisi Piaggio Aerospace'i satın aldığını duyurmuştu.





Şirket, 1 Şubat'ta yayımladığı bildirimde, 2024 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurmuştu.