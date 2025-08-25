Damat tepki çekti: Neden mikrofonda komutanlar değil Selçuk Bayraktar var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu gemisinde düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin açıklamalarda bulundu. 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Boğaz’da yapılacak etkinlik, Bayraktar’ın duyurusuyla tartışmalara yol açtı.





Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da yaptığı konuşmada, 17-21 Eylül 2025’te İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST’e dikkat çekti.





Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) “Mavi Vatan’ın incisi” olarak nitelendirerek, etkinliğin KKTC’de de büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.





Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği hakkında bilgi verdi.





'30-31 AĞUSTOS'TA ZİYARET AÇILACAK'

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:





“Şu anda TEKNOFEST Mavi Vatan geçişindeyiz. TCG Anadolu’dayız. Milli fırkateynimiz, denizaltımız ve donanmamızın güzide eserlerinin bulunduğu bir konvoy olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, TEKNOFEST Mavi Vatan yarışmaları da yer alıyor. Az sonra Boğaz geçişi yapılacak ve gemiler İstanbul Tersanesi’ne ulaşacak. 30-31 Ağustos’ta TCG Anadolu ve Savarona tüm milletimize ziyarete açılacak. Herkesi bekliyoruz.”





'TÜRKİYE AİLE ŞİRKETİ Mİ?'

Kamuya ait TCG Anadolu ve Savarona gemilerinin etkinlik duyurusunun, bir özel şirket yöneticisi olan Selçuk Bayraktar tarafından yapılması sosyal medyada sert eleştirilere neden oldu.





Kullanıcılar, “Türkiye bir aile şirketi mi?” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. Etkinlik duyurusunun Deniz Kuvvetleri Komutanı veya Donanma Komutanı gibi resmi bir yetkili yerine Bayraktar tarafından yapılmış olması, tartışmaları alevlendirdi.