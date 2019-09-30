Damat yine sözünü tutamadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim-kasım-aralık dönemine ilişkin üç aylık borçlanma stratejisini açıklarken; ekim ve kasım aylarında iç borçlanma öngörüsünü bir önceki programa göre 3.5 milyar lira artırdı.







Buna göre geçen ayın sonunda açıklanan borçlanma stratejisinde ekim için daha önce 5.7 milyar lira olarak belirtilen iç borçlanma öngörüsü bugün 7.3 milyar lira olarak duyuruldu. Öte yandan kasım için daha önce 18.5 milyar lira olarak belirtilen iç borçlanma öngörüsü bugün 20.4 milyar lira olarak açıklandı.







İhtiyaç akçesiyle eylül-ekim öngörüsünü düşürmüştü





Diken’in aktardığına göre, Hazine Ağustos sonunda açıkladığı programda TCMB’den temmuz ve ağustos aylarında aktarılan ihtiyati akçenin borçlanma ihtiyacını azaltmasıyla eylül ve ekim aylarına yönelik iç borçlanma öngörüsünü düşürmüştü.





Hazine’nin ekim-kasım-aralık dönemine yönelik iç borçlanma stratejisi şöyle:





-Hazine ekimde toplam 7.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 7.3 milyar lira iç borçlanma öngörüyor





-Hazine kasımda toplam 21.5 milyar lira iç borç servisine karşılık 20.4 milyar lira iç borçlanma öngörüyor





-Hazine aralıkta toplam 11.7 milyar lira iç borç servisine karşılık 11.2 milyar lira iç borçlanma öngörüyor





-Hazine ekimde dört, kasımda dört ihale ve bir kira sertifikası, aralıkta dört ihale ile borçlanacak.