Damata kötü haber: Sadece Baykar'ın İHA'larına talep düştü

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporuna göre, geçen yıl Türkiye'den beş şirket dünya çapında en fazla silah satışı yapan ilk 100 firma arasında yer aldı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre daha önce Türkiye'den dört firmanın yer aldığı listeye ilk kez Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de girdi. Listedeki Türk şirketlerinin dördünün gelirleri artarken, yalnızca Baykar'ın satışlarında düşüş görüldü.





İlk beşin geliri 10 milyar doları geçti

SIPRI'nin 2024 yılı "En büyük 100 silah üreticisi ve askeri hizmet şirketi" başlıklı raporuna göre, en çok satış yapan ilk 100 silah üreticisi arasındaki beş Türk firmasının toplam gelirleri 10 milyar doları aşarak 10,1 milyar dolar seviyesinde oldu. Bu tutar 2023'e kıyasla yüzde 11 artışa karşılık geliyor.





Türkiye'den en fazla savunma sanayi ürünü satışını Aselsan gerçekleştirdi. 100 şirket arasında bir yılda 52'nci sıradan 47'nciliğe yükselen Aselsan'ın gelirleri geçen yıl yüzde 24 artarak 3,5 milyar dolara ulaştı. SIPRI raporunda gelir artışının ihracattaki büyümeden kaynaklandığı belirtiliyor.





TUSAŞ gelirlerini yüzde 11 artırarak 10 basamak birden yükseldi ve 65'inci sırada yer aldı.





Listede yedi basamak düşüşle dünyanın en büyük 73'üncü silah satıcısı olan Baykar, geçen yıl ilk 100'de gelirleri azalan tek Türk şirketi oldu. Yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın bulunduğu insansız hava aracı (İHA) üreticisi Baykar'ın gelirlerinin yüzde 95'i ihracat kaynaklı olurken şirketin kasasına giren para yüzde 12 azalarak 2 milyar doların altına geriledi.





Raporda, Rusya'nın savaşı başlatması sonrasında Ukrayna'nın Baykar üretimi TB-2 model İHA'lara yönelik olağanüstü talebinin sebep olduğu hızlı büyümenin ardından geçen yıl satışların azaldığı kaydedildi.





Roketsan yüzde 13'lük gelir büyümesiyle 87'nci sırada yer alırken, MKE gelirlerini yüzde 17 arttırarak ilk kez 93'üncü basamaktan SIPRI 100 listesine girdi.







