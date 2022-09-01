Samanyolu Haber /Politika / Damadın açıklamasını Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün /01 Eylül 2022 10:39

Damadın açıklamasını Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Selçuk Bayraktar'ın gündeme oturan sözlerini yorumladı: "Bunu Erdoğan iktidarının güç kaybı, ya da iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün."

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Yetkin, Türkiye'nin insansız hava üreticilerinden Baykar'ın önemli isimlerinden Selçuk Bayraktar'ın "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliğini kaybetme riski olmakla birlikte en ufak değişiklik, farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter" sözlerine işaret ederek, "Bayraktar, ifadesindeki “mevcut” sözcüğünü kullanmış olmasa siyasi bir tartışmaya yol açmayacaktı. Yani başa hangi iktidar gelirse gelsin bu projelerde bir “gevşeme” olmamasının önemini vurgulasa durum farklı olurdu.

Ancak Bayraktar, Türkiye’nin stratejik değerlerinden biri olan bu projeleri -ilk defa bu kadar açık bir şekilde- “mevcut siyasi iktidarın gevşemesine” bağlıyordu; bunu Erdoğan iktidarının güç kaybı, ya da iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün." diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teknofest'i ziyaretini "Elbette Kılıçdaroğlu’nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP’li bazı vekillerin hem vakfımıza hem Baykar’a hem İHA’larımıza, SİHA’larımıza iftira attığını görüyoruz" diye değerlendiren Selçuk Bayraktar'ın CHP liderinin ziyaretini "samimiyetsiz" bulduğuna dikkat çeken Yetkin, "Bence Kılıçdaroğlu’nunki sadece bir düzeltme ve hasar kontrolü hamlesi olmakla kalmıyor.

Orası doğru; halkın büyük kesiminin sadece TB-2 değil, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemelerle “A partisi, B partisi” dışında takdir duyduğunu görüyor dur mutlaka. Bu hamle aynı zamanda iktidar değişikliğinin stratejik alanlarda “devamlılığı” bozmayacağı vaadi gibi de duruyor sanki" ifadelerini kullandı.
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