Samanyolu Haber /Ekonomi / Damattan itiraf gibi açıklama /13 Aralık 2019 19:54

Damattan itiraf gibi açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Nevşehir’de konuşan Albayrak, “Bir yıl önce, Türkiye Arjantin gibi IMF ile anlaşıp, 50 milyar dolar alıp IMF'ye teslim olacaktı.” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahiler Kalkınma Ajansında düzenlenen "Nevşehir İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada ülke ekonomisine dair çarpıcı ifadeler kullanan Albayrak, ekonomide geçtiğimiz yıl yaşanan büyük darboğaza ilişkin itiraf gibi bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin IMF’den kredi alacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Bakan Albayrak, bu iddiaları doğrular nitelikteki açıklamasında, “Bir yıl önce, Türkiye, Arjantin gibi IMF ile anlaşıp 50 milyar dolar alıp IMF'ye teslim olacaktı. 

Biz dedik ki 'Türkiye'nin ihtiyacı yok, bilançosu, ekonomisi güçlü', birileri inanmadı. Peki bir yıl geçti ne oldu? Arjantin IMF ile anlaştı, sonra 50 milyar doları da aldı. Bir kuruş kimseden almadık.” ifadelerini kullandı. 
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