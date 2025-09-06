Samanyolu Haber /Gündem / Damga vergisine yüzde 50 zam geldi /06 Eylül 2025 17:49

Damga vergisine yüzde 50 zam geldi

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı.

Beyannamelere uygulanan maktu damga vergisi tutarlarında artışa gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, beyannameler için uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı.

Bu kapsamda yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

Vergi beyannamelerindeki maktu damga vergisi tutarı ise 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.

1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere KDV, muhtasar beyannameleri için damga vergisi 665 TL’ye, yıllık gelir vergisi beyannameleri için damga vergisi 1000 liraya, kurumlar vergisi için damga vergisi 1350 liraya yükseltildi.

Gümrük idarelerine verilenler için 1350 lira, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 495 lira maktu vergi tutarı belirlendi.

Söz konusu tutar, 31 Mayıs 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için 790 lira olacak.
