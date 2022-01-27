Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka 1 Şubat'ta bütün korona önlemlerini kaldırıyor /27 Ocak 2022 15:23

Danimarka 1 Şubat'ta bütün korona önlemlerini kaldırıyor

Danimarka, Kovid-19’u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.

SHABER3.COM

Başbakan Mette Frederiksen, ”1 Şubat’tan itibaren Danimarka açık olacak, tamamen açık olacak. Parlamentoda da diğer partilerden tam destek aldık” dedi.

Sadece Danimarka’ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edeceğini kaydeden Frederiksen, ”1 Şubat’tan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdik. Ocak ayının sonu şubat ayının başında Kovid-19’dan enfekte olanların sayısı zirve yapacak, daha sonra da düşüşler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar geçmişte kalsa ve gündelik hayat geri dönse bile yetkililerin Kovid-19 verilerini takip edeceğini aktaran Frederiksen, Kovid-19 aşısının 4. dozunun da uygulanacağını belirtti.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de yoğun bakımda olan Covid hastalarının sayısının son haftalarda önemli ölçüde azaldığını söyledi. Heunicke, ”Dünyada kısıtlamaları kaldırabilen ilk ülkeler arasındayız ve birçok ülkenin gözünün üzerimizde olacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Danimarka’da 10 Eylül 2021’de koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021’den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Omicron varyantının Kovid-19 salgınının sonunu getirdiğini ve 2 ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini vurgulamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Danimarka 1 Şubat'ta bütün korona önlemlerini kaldırıyor Sonraki Haber >>

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:35