Danimarka 1 Şubat'ta bütün korona önlemlerini kaldırıyor

Başbakan Mette Frederiksen, ”1 Şubat’tan itibaren Danimarka açık olacak, tamamen açık olacak. Parlamentoda da diğer partilerden tam destek aldık” dedi.







Sadece Danimarka’ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edeceğini kaydeden Frederiksen, ”1 Şubat’tan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdik. Ocak ayının sonu şubat ayının başında Kovid-19’dan enfekte olanların sayısı zirve yapacak, daha sonra da düşüşler yaşanacak” ifadelerini kullandı.







Kısıtlamalar geçmişte kalsa ve gündelik hayat geri dönse bile yetkililerin Kovid-19 verilerini takip edeceğini aktaran Frederiksen, Kovid-19 aşısının 4. dozunun da uygulanacağını belirtti.





Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de yoğun bakımda olan Covid hastalarının sayısının son haftalarda önemli ölçüde azaldığını söyledi. Heunicke, ”Dünyada kısıtlamaları kaldırabilen ilk ülkeler arasındayız ve birçok ülkenin gözünün üzerimizde olacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.





Danimarka’da 10 Eylül 2021’de koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021’den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı. Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Omicron varyantının Kovid-19 salgınının sonunu getirdiğini ve 2 ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini vurgulamıştı.