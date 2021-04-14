Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka AstraZeneca aşısını kullanmayı bıraktı /14 Nisan 2021 19:40

Danimarka AstraZeneca aşısını kullanmayı bıraktı

AstraZeneca'nın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili bir ilk yaşandı... Danimarka hükümeti aşının pıhtı atmaya sebebiyet veren örnekler olduğunu açıklayarak aşının kullanımını tamamen bıraktığını duyurdu.

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Danimarka hükümeti, AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısını durdurma kararı aldı. Yapılan açıklamada AstraZeneca aşısının çok nadir de olsa kanda pıhtılaşmaya sebebiyet verdiği vurgulanırken, bu sebeple AstraZeneca aşısının, aşılama sürecinden çıkarıldığı belirtildi.

Danimarka Sağlık Ajansı Başkanı Soren Brostrom, “Kanda pıhtılaşma gerçek ve çok ciddi yan etkiler gösteriyor. Yapılan incelemeler sonucunda aşılama sürecimizi AstraZeneca’nın aşısı olmadan devam ettirmeye karar verdik” dedi.

Böylelikle ilk kez bir ülke AstraZeneca’nın aşısını tamamen kullanımdan kaldırmış oldu.Avrupa Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Avrupa İlaç Ajansı geçen hafta yaptığı açıklamada AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya sebebiyet verebileceğini belirtmiş fakat, “Covid-19’dan ölme riski yan etkilerden ölme riskinden çok daha yüksek” ifadesini kullanmıştı.

Danimarka daha önce Johnson & Johnson’ın aşısının vurulmasını da güvenlik gerekçeleriyle durdurmuştu.

5.8 milyonluk nüfusa sahip Danimarka’da, yaklaşık 1 milyon insan ilk doz aşıları oldu. Danimarka halkının yüzde 77’si Pfizer-BioNTech aşısı olurken, yüzde 7.8’i Moderna ve yüzde 15.3’ü AstraZeneca aşısı oldu.
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