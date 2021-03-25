Samanyolu Haber /Sağlık / Danimarka AstraZeneca kararını uzattı /25 Mart 2021 19:46

Danimarka AstraZeneca kararını uzattı

AstraZeneca aşısının beyinde kan pıhtılaşmasına yol açtığı iddiası üzerine kullanımına ara veren ülkelerden Danimarka, bu kararı üç hafta daha uzattı. Ülkede, aşı yeniden kullanılmadan önce gelecek detaylı inceleme sonuçları bekleniyor.

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Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, salgını bitirmek için geliştirilen aşılarla ilgili sorunlar bitmiyor. Oxford ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle pek çok ülke kullanımına ara vermişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu olaylarla aşının arasında bir bağlantı bulamayarak, aşının faydalarının halen daha fazla olduğunu ve kullanılmaya devam edilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

KESİN SONUÇLARI BEKLİYORLAR

EMA ve DSÖ’nün bu açıklamalarının ardından birçok ülke aşılama kampanyasına devam etme kararı aldı. Ancak AstraZeneca aşısına ara veren ülkelerden Danimarka onlardan biri değil. Ülkede yayın yapan TV 2 kanalına göre, Danimarka aşının durdurulmasına yönelik alınan kararı üç hafta daha uzattı.

İki haftadır AstraZeneca aşısını kullanmayan Danimarka’nın, yaşanan olayları detaylı olarak incelemeye devam etmek ve kesin sonuçlara ulaşmak için bu kararı aldığı belirtiliyor.
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