Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Trump'a tepki: 'Grönland, Grönlandlılara aittir'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Grönland, Grönlandlılara aittir" ifadesini kullandı. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Trump'ın Grönland'a dair açıklamalarına ilişkin devlet televizyonu TV2'ye konuştu.





Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin "Biz satılık değiliz ve asla olmayacağız" sözlerini hatırlatan Frederiksen, "(Egede) bu konuda çok net" dedi. Frederiksen, hükümetinin ve kendisinin bakış açısının net olduğunu belirterek, "Grönland'ın geleceği Grönland'da belirlenecektir. Grönland, Grönlandlılara aittir" diye konuştu.





'GRÖNDLANDLILAR GELECEKLERİNE KENDİLERİ KARAR VERMELİ'





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bir yandan "ABD'nin Grönland'a olan ilgisinin artmasından dolayı gerçekten mutlu" olduğunu söyleyen Frederiksen, "Ancak elbette bunun, Grönlandlıların geleceklerine kendilerinin karar vereceği bir şekilde gerçekleşmesi önemlidir" ifadesini kullandı.





OĞUL TRUMP'IN ZİYARETİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr'ın Grönland'ı ziyaretine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, oğlu ve temsilcilerinin Grönland'a indiğini belirterek, "Onların ve Özgür Dünya'nın emniyete, güvenliğe, güce ve barışa ihtiyacı var! Bu yapılması gereken bir anlaşma" ifadelerini kullandı.





Paylaşımda, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (Make America Great Again - MAGA) sloganını kullanan Trump, bu slogana atıfta bulunarak "Grönland'ı Yeniden Büyük Yap" dedi.





Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Danimarka'da ise 1 Ocak'ta, Kraliyet arması değiştirilerek, Grönland'ı temsil eden kısım daha büyük hale getirilmişti.





GRÖNLAND'I 'SATIN ALMAYI' TEKLİF ETMİŞTİ

Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi. Trump da Rusya'nın askeri genişlemesine ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirmek istiyor.





Arktik bölgesindeki ekonomik etkisini artırmak ve Grönland'ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada'yı satın almak istediğini dile getirmişti. Trump'ın 2019'da yaptığı ilk teklifi Danimarka Başbakanı Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetmişti.