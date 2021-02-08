Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka Başbakanı sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı /08 Şubat 2021 22:14

Danimarka Başbakanı sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı

Danimarka tarihinin en genç Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflarda gündelik hayatından ayrıntıları paylaşıyor.

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Danimarka tarihinin en genç Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Frederiksen, hafta sonunu evde geçirdiğini ve uzun süredir temizlik yapmadığını belirten bir fotoğraf yayınladı.

Danimarka tarihinin ikinci kadın ve ülkenin en genç başbakanı Mette Frederiksen, mütevazi tavırlarıyla dikkat çekiyor. Dünyada kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu 10. ülke durumundaki Danimarka’nın kadın başbakanı hafta sonu evinde cam sildiği bir fotoğrafı paylaştı.

2015 yılının Haziran ayından bu yana Danimarka Sosyal Demokrat Partisi’nin liderliğini yürüten ve 2019 yılı Haziran ayından bu yana da Başbakanlık görevini yürüten Mette Frederiksen, uzun zamandır evde temizlik yapmadığını belirterek fotoğrafın altına şu yorumu yazdı:



“Hafta sonu ve kış güneşi. Geçtiğimiz aylarda pencereleri temizlemek için çok fazla zaman olmadığı ortaya çıktı. İyi pazarlar.”

BAŞBAKANIN MÜTEVAZİ YAŞAMINDAN KARELER

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Danimarka Başbakanı Frederiksen, sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraf paylaşıyor. Yıllık kişi başına 63 bin dolar milli gelirle dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Danimarka’nın başbakanının paylaştığı fotoğraf karelerinde ise sadelik ve doğallık ön plana çıkıyor. Sık sık selfie fotoğraflarını yayınlayan Frederiksen, yaptığı gezilerden de fotoğrafları ve ev hallerini de takipçileriyle paylaşıyor.



30 Ocak’ta çalışmalarını sürdürürken yediği yemeğin fotoğrafını paylaşan Başbakan, “Çok fazla değişmeyen şeyler var. Hala uskumru, mayonez, salatalık ve çavdar ekmeği seviyorum” diye yazdı.



Başbakan Frederiksen, 28 Eylül’de çocukları için pişirdiği pirinç lapasının görüntüsünü paylaştı.



Danimarka Başbakanının 10 Eylül’de paylaştığı fotoğraf ise daha bir ilginçti. Ferederiksen’in öğle yemeği menüsü şöyle: Bir muz, iki havuç, bir armut ve bir parça çavdar ekmeği.

Frederiksen, paylaşımının altına da şu yorumu yazdı: “Başbakan olarak günün ne getireceğini asla bilemiyorum. Ancak, sabah paketlenmiş bir öğle yemeğini paketlediğimde her şey daha kolay oluyor.”

16 Temmuz 2020’de film yapımcısı Bo Tengberg ile ikinci evliliğini yapan Başbakan Frederiksen’in 2 çocuğu var.
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