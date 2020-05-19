Danimarka bütün yetişkinlere test yapacak

Danimarka'daki tüm yetişkinler korona virüsü için test etmek için harekete geçti. Avrupa'da korona tedbirlerini ilk gevşeten ülke olan Danimarka'nın yeni stratejisi test edilen Danimarkalıların sayısını artırmak istiyor .







Artık tüm yetişkin vatandaşlar hafta boyunca bunun için test için randevu alabilirler. Test için rezervasyon yaptırmak için on binlerce Danimarkalı web sitesinden randevu için kayıt oldu . Testler ülke çapında Covid 19 test merkezi olarak kurulan çadırlarda yapılacak. Daha önce test yapmak için bir çok şart gerekiyordu . Önceden, doktordan bir sevk veya işverenden gelen bir talebin test edilmesi gerekiyordu.





Danimarka şu anda korona virüsüyle enfekte olup olmadıklarını görmek için haftada yaklaşık 50.000 kişiyi test etme kapasitesine sahip . Bununla birlikte, semptomları olan kişiler, sağlık ve hemşirelik personeli, yaşlıların evlerinde yaşayanlar ve hemşireler ile ayakta tedavi gören hastalar için belirli miktarda normal testler yapılmaya devam edecek .





Şimdiye kadar, Danimarka'daki Covid-19'da yaklaşık 400.000 kişi test edildi. Yaklaşık 11.000 kişide bir enfeksiyon tespit edildi ve 9200'den fazla kişi bu hastalıktan kurtuldu. Şimdiye kadar, komşu Almanya'da Covid 19 hastalığı olan 547 kişi öldü.





Kafe, restoran ve barlar yeniden açıldı





Ülke, korona virüsünün yayılmasına karşı mücadelede büyük adımlar attı. Şu anda korona önlemlerini hafifletmenin ikinci aşamasında . Birinci aşamada , beşinci sınıfa kadar kreşler, anaokulları ve okullar Nisan ayı ortasında açıldı. İkinci aşamada, tüm perakende ticaret bir hafta önce yeniden açılmıştı.





Bugün Danimarkalıların kafe, restoran veya pub'a geri dönmelerine izin verilecek Yaklaşık iki ay önce Corona krizinde kapanan barların hafta başında yeniden açılmasına izin verildi, ancak konuklar arasında yeterli mesafe gibi belirli koşullar oluşturulmak zorunda kaldı.





Danimarka sınırını açmak için henüz bir tarih yok





Danimarka sınırlarının Almanya, Norveç ve İsveç'e açılmasına ilişkin yeni bir karar henüz verilmedi . Ancak Başbakan Mette Frederiksen, geçen hafta ülkeye bir tatil evi veya otel rezervasyonu için kira sözleşmesi ile giriş nedenini kanıtlayabilecek turistlere izin vereceğini bildirmişti. Ancak Frederiksen'e göre, bunun öncelikle siyasi görüşmelerde tartışılması gerekiyor. 1 Haziran'a kadar sınır durumu hakkında yeni bilgiler açıkladı.



