Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka da silah satışını durduruyor /30 Ekim 2019 11:31

Danimarka da silah satışını durduruyor

Danimarka Parlamentosu’nda bulunan siyasi partiler, Kuzey Suriye’ye yönelik harekat nedeniyle Türkiye’ye silah ve askeri malzeme satışının tamamen durdurulması kararında uzlaştı.

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Türkiye’nin Kuzey Suriye’ye yönelik harekatının ardından bir çok ülkede alınan yaptırım kararlarına Danimarka da dahil oldu. İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın saldırıların başlamasıyla silah satışını durduran kararları ardından Danimarka’da benzer bir kararın alınması için harekete geçti. Birlik Listesi ve Sosyalist Sol Parti, parlamentoda Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını gündeme getirdi.

Konuya dair siyasi partilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, son bir buçuk yılda Türkiye’ye silah satışının yapılmadığını belirterek, yeni bir karar alınmasına gerek olmadığını söyledi. Kofod, Türkiye’nin saldırılarına tepki göstermiş, yeni silah satışının yapılmayacağını da ifade etmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını parlamento gündemine taşıyan Birlik Listesi Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Eva Flyvholm, daha önce verilen izinlerin iptali ve silah satışının tamamen durdurulması yönünde karar alınmasını istedi.

Parlamentoda bulunan siyasi partiler, Türkiye’ye silah satışının durdurulması yönünde karar alınması için uzlaştı. Kararın 5 Kasım günü parlamentoda yapılacak oylama sonucunda alınması bekleniyor.

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