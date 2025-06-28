Danimarka’dan Strazburg Adalet Yürüyüşü’ne eşzamanlı destek: 'Özgürlüğümüzün zekâtı'

Danimarka’da yaşayan bir grup Türkiye kökenli aktivist de Strazburg’daki bu büyük yürüyüşe kayıtsız kalmadı. Oturum süreçleri devam ettiği için Fransa’ya gidemeyen grup üyeleri, “Mutlaka bir şeyler yapmalıydık, bu çağrıya sessiz kalamazdık” diyerek bulundukları şehirde eş zamanlı bir yürüyüş organize etti.













Sayıları az olmasına rağmen yürüyüşün manevi atmosferi oldukça büyüktü. Katılımcılar, “Çok şükür o kadar samimi dostlarla birlikte yürüdük ki, bu bize yüzlerce kişiyle birlikteymişiz hissiyatı verdi” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Yürüyüşe destek veren iki genç Danimarkalı çiftin katılımı ise organizasyonu daha da anlamlı kıldı.Katılımcılar bu hareketi bir sorumluluk ve şükran ifadesi olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Özgür ve seçim hakkının olduğu memleketlere gelerek, dinimizi daha olması gerektiği gibi yaşama imkânı bulduk. Rabbimizin bu lütfuna karşı bir şükür, ülkemizdeki mağdurlara ve hizmet arkadaşlarımıza karşı bir sorumluluk olarak bu adımları atıyoruz. Yaptığımızı, özgürlüğümüzün zekâtı olarak görüyoruz.”Danimarka’daki grup, bu tarz etkinlikleri önümüzdeki aylarda daha kapsamlı bir şekilde tekrarlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.