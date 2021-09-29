Danimarka, Hizmet gönüllülerini Türkiye'ye ihbarla tehdit eden iki kişiye dava açtı

Hizmetten.com'da yer alan habere göre, Danimarka’da Hizmet Hareketi gönüllerini Türkiye’ye ihbar eden veya ihbarla tehdit edenler hakkında devam eden soruşturmalar davaya dönüşüyor. Daha önce 47 yaşındaki bir kadın için ‘casusluktan’ dava açılmıştı. Hakkında 6 yıl hapis cezası ve sınır dışı istenen kadının davası Mart 2022’de görülecek. Kopenhag Başsavcılığı, bu kez Hizmet gönüllüsü kişileri Türkiye’ye ihbar etmekle tehdit eden iki kişi hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı. Bu kişiler hakkında ceza yasasının 266. maddesinden dava açılacak. ‘Herhangi bir kişiyi tehdit etmek veya korkuya sebep olmayı’ düzenleyen madde 2 yıla kadar hapis veya para cezası içeriyor.







Kopenhag Başsavcısı Lise-Lotte Nilas konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Danimarka yasalarına göre görüşlerini ifade eden kişileri başka ülkelere şikayetle tehdit etmenin suç olduğunu belirtti. Lise-Lotte Nilas, soruşturmanın davaya dönüşmesine karar verdiklerini ifade etti. Yargılanmanın ne zaman olacağı henüz belli olmadı.





Danimarka’da şu ana kadar Hizmet Hareketi gönüllerini Türkiye’ye ihbar eden veya ihbarla tehdit eden 12 kişi hakkında soruşturma açıldı. Üç kişinin soruşturması davaya dönüştü. 2019 ve 2020’de ihbarda bulunan 3 kişi hakkındaki soruşturmanın devam ettiği açıklandı.