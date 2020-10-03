Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka korona sebebiyle bir milyon vizonu öldürecek /03 Ekim 2020 10:19

Danimarka korona sebebiyle bir milyon vizonu öldürecek

Danimarka Çevre ve Gıda Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayma riski yüzünden bir milyona yakın vizon öldürüleceğini duyurdu.

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Danimarka’da, vizon yetiştiren 41 çiftlikte hayvanlarda Kovid-19 tespit edildi. Enfeksiyonun 20 çiftliğe daha sızmış olabileceği düşünülüyor.

Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Mogens Jensen, “Başlıca amacım, vizon çiftliklerinin insanlarda enfeksiyon riski oluşturmamasını sağlamak. Bu nedenle hükümet vizonları yok etme kararı aldı” diye açıkladı.

Benzer durum Hollanda’da görüldü. Nisan ayından bu yana 20’den fazla vizon çiftliğinde Kovid-19 tespit edildi, yaklaşık bir milyon hayvan katledildi. Daha sonra İspanya yönetimi de Aragona bölgesinde 90 binden fazla vizondan kurtulma kararı alındığı bildirildi. Ayrıca ABD’deki vizonlarda koronavirüs tespit edildiği aktarılıyor.
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