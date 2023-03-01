Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka Meclisi'nde ilginç 'tatil' oylaması /01 Mart 2023 08:35

Danimarka Meclisi'nde ilginç 'tatil' oylaması

Danimarka'da parlamento Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından hükümetin orduya mali kaynak yaratmak için bir günlük dini tatili iptal etme tasarısını oylayarak kabul etti.

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Ülkede haftalardır protestolara neden olan teklif, 68'e karşı 95 "evet" oyuyla kabul edildi.

Danimarka'da sağcı ve solcu partileri bir araya getiren koalisyon hükümeti, aralık ayında göreve gelmişti. Sosyal Demokrat Başbakan Mette Frederiksen, geçen ocakta "Büyük Dua Günü" adlı 17. yüzyıldan bu yana kutlanan dini bayramı kaldırmayı planladığını açıklamıştı.

Bu sayede kişi başına ortalama 7,4 saat çalışılacağını hatırlatan başbakan, toplamda üç milyar kron (427 milyon dolar) ek gelir sağlanabileceğini belirtmiş, "Fazladan bir gün çalışmak zorunda kalmanın bir sorun olduğunu düşünmüyorum" demişti.

Açıklamanın ardından başkent Kopenhag'da 50 bin kişi protesto gösterisi düzenlemişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle takvimde daha hızlı ilerlenmesinin gerektiğini vurgulayan hükümet, NATO'nun üye ülkeler için belirlediği GSYH'nin yüzde ikisine denk gelen savunma bütçesine 2033 yerine 2030'da ulaşmayı hedefliyor.
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