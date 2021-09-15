Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka’nın Faroe Adaları’nda binlerce yunus katledildi /15 Eylül 2021 21:10

Danimarka’nın Faroe Adaları’nda binlerce yunus katledildi

Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda, bin 400’den fazla yunus kesici aletlerle katledildi.Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki adalar topluluğunun en büyük fiyordunda yaşanan yunus katliamı ‘festival’ adı altında gerçekleştirildi.

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Katledilen bin 400’den fazla yunus, karaya çekilerek, tüketim için burada bekleyenlere dağıtıldı. ‘Rekor’ olduğu ifade edilen av, ada toplumu içinde de tepkiye neden oldu.

BBC’ye konuşan Faroe Balina Avcıları Örgütü Başkanı Olavur Sjurdarberg, yaşananların büyük bir hata olduğunu söyledi ve “Sürü tespit edildiğinde içinde 200 yunus olduğu tahmin ediliyordu” dedi.

Ancak katliam, suç kapsamında değerlendirilmediği için bir soruşturma açılmayacak. Faroe Adaları’nda bu tip avlara izin veriliyor ve çoğu zaman bir sürünün tespit edilmesi üzerine plansız olarak harekete geçiliyor. 'Av' yunusları öldürmek için özel eğitim alan kişiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Danimarka Parlamentosu’nun Faroe Adaları’nı temsil eden üyesi Sjurdur Skaale, yunusların katledildiği sahile gelen ada halkından bir kısmının da çok öfkeli olduğunu kaydetti ancak “daha insani” yapılabileceğini söyleyerek avcılığı savundu.

Faroe hükümetinin açıkladığı resmi verilere göre, senede ortalama 600 pilot balina yakalanıyor. 2020 yılında 35, 2019’da 10 beyaz yanlı Atlantik yunusu avlandı.Ülkede daha önceki en büyük yunus katliamı, bin 200 yunusla 1940 yılında kaydedildi.

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