Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka 'Normale dönüş' için bir adım daha atıyor /17 Nisan 2020 10:09

Danimarka 'Normale dönüş' için bir adım daha atıyor

Geçtiğimiz günlerde okulların açılmasına izin vererek karantinayı hafifleten ilk Avrupa ülkelerinden olan Danimarka şimdi de ülkedeki küçük işletmeleri açmaya hazırlanıyor. Buna göre kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmeler Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine tekrar başlayacaık.

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Corona virüs nedeniyle 321 ölümün yaşandığı ve 7 bine yakın vakanın olduğu Danimarka'da kreş, anaokulu ve ilkokullarda çarşamba günü itibariyle eğitim yeniden başlamıştı.

Danimarka 1 ay süren karantinanın ardından bu kararla eğitimi başlatan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Ülkede ortaokul ve lise öğrencileri ise eğitimlerine uzaktan devam ediyor.

Danimarka şimdi de ülkedeki bazı küçük işletmeleri yeniden açmaya hazırlanıyor.

Aralarında kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmelerin bulunduğu küçük işyerleri, 20 Nisan Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete başlayacak.

Öte yandan Danimarka sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek. Benzer şekilde restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı kalacak. Ayrıca kitlelerin bir araya geldiği aktiviteler de yasak olacak.

Danimarka'da Avrupa'da karantina önlemlerini alan ilk alan ülke olmuştu
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