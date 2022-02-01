Danimarka, Omicron'a rağmen tüm pandemi kısıtlamalarını kaldırdı

Avrupa Birliği (AB), bugün Avusturya'da 18 yaş üstü herkese Kovid aşısı zorunluluğunun yürürlüğe girmesine ve Danimarka'da tüm pandemi kısıtlamalarının kalkmasına sahne oldu.





Normal hayata dönüşte Avrupa'ya öncülük eden Danimarka hükümeti, Kovid'i sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, bugün itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırdı.





Danimarkalı yetkililer, tüm kısıtlamaların kaldırılmasını, nüfusun yüzde 80'inden fazlasının aşılanması dolayısıyla yüksek bağışıklık oranlarına ulaşılması sayesinde artık Kovid'in halk sağlığı tehdidi oluşturmaması savıyla gerekçelendirdi. Ulusal Sağlık Kurumu, Kovid-19 dolayısıyla yoğun bakımda yatanların oranında sistematik olarak düşme yaşandığını belirtti.





Böylece Danimarka, tüm kısıtlamalardan çıkan ilk AB ülkesi oldu.





Danimarka daha önce de eylül ayında tüm kısıtlamaları kaldırmış, ancak Kovid'in Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla politika değiştirmişti. Aralık ayında Omicron kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle ek önlemler uygulamaya koyan Danimarka, müze, tiyatro, sinemaları kapatıp bar, kafe, restoranların 23.00'te kapanması, 22.00'den sonra alkol satılmaması kuralı koymuştu.





16 Ocak'a gelindiğinde Omicron vakalarındaki artışın sürmesine rağmen müze, tiyatro, sinemalar açıldı, stadyumlara maske takmaları ve aşı pasaportu göstermeleri şartıyla sınırlı sayıda taraftar alınmaya başlandı.





Geçen hafta Danimarka, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık vaka sayısı olan 51 bin enfeksiyon kaydetti. Danimarka'da toplamda 1 milyon 117 bin 205 iyileşme ve 3755 ölümle 1 milyon 667 bin 768 vaka kayıtlara geçti.