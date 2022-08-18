Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'dan yeni savaş gemileri için 5.47 milyar dolar /18 Ağustos 2022 19:40

Danimarka'dan yeni savaş gemileri için 5.47 milyar dolar

Danimarka Savunma Bakanlığı, NATO üyesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından deniz güvenliğini artırmaya başladıklarını duyurdu.

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Danimarka Savunma Bakanlığı, yeni savaş gemileri için 5.47 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

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Savunma Bakanı Morten Bodskov yaptığı açıklamada, önümüzdeki 20 ila 25 yıl içinde yapılacak yatırımların bir parçası olarak, Danimarka'da yeni savaş gemileri geliştirmeyi ve inşa etmeyi amaçlayan ülkenin denizcilik endüstrisi ile bir ortaklığın başlatıldığını söyledi.  


Bodskov, NATO üyesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından deniz güvenliğini artırmaya çalışırken Danimarka'nın yeni savaş gemilerine 40 milyar Danimarka kronu (5.47 milyar dolar) yatırım yapmayı beklediğini ifade ederek şunları belirtti; "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Avrupa'daki yeni güvenlik durumu ile Danimarka'nın kendini savunabilmesi her zamankinden daha önemli. Arz güvenliği burada belirleyici bir rol oynuyor.” 
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