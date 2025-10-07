Danimarka'da 15 yaşın altına radikal sosyal düzenlemesi işareti

Tasarıya göre, ebeveyn izniyle 13 yaşından itibaren sosyal medya kullanımı mümkün olabilecek. Frederiksen, “Cep telefonları ve sosyal medya çocuklarımızın çocukluğunu çalıyor” diyerek, 11 ila 19 yaş arasındaki Danimarkalı erkek çocuklarının yüzde 60’ının artık arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine evde kalmayı tercih ettiğini söyledi.



Danimarka’nın planı, gençleri çevrim içi zararlardan korumayı amaçlayan girişimlerin bir parçası olarak görülüyor. Avustralya, 2024 sonunda 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülkelerden biri olmuştu. Ancak uygulamanın nasıl denetleneceği konusunda hala netlik bulunmuyor.



Haziran ayında ise Yunanistan, Avrupa Birliği genelinde “dijital reşitlik yaşı” belirlenmesini önermiş, böylece ebeveyn izni olmadan çocukların sosyal medyaya erişememesi gerektiğini savunmuştu.