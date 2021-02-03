Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'da dijital aşı karnesi hazırlanıyor /03 Şubat 2021 19:14

Danimarka'da dijital aşı karnesi hazırlanıyor

Danimarka hükümeti, seyahat etmek isteyenlerin aşı yaptırdıklarını kanıtlamaları için bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Buna göre, üç-dört ay içinde 'Korona-pas' isimli dijital bir aşı karnesi hazırlanacak.

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Danimarka hükümeti, korona virüsü salgınını kontrol altına almak adına yeni bir adım açıkladı. Buna göre, insanların korona virüsüne karşı aşılı olduğunu kanıtlamalarını sağlayacak bir dijital belge geliştirilmesi planlanıyor.

Danimarka Maliye Bakanlığı, korona virüsü aşısı yaptıran kişilerin iş ve eğlence için seyahat edebilmeleri amacıyla bir uygulama geliştireceklerini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, 'Korona-pas'ın şu geliştirme aşamasında olduğunu ve üç-dört ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.
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