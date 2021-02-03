Danimarka'da dijital aşı karnesi hazırlanıyor

Danimarka hükümeti, korona virüsü salgınını kontrol altına almak adına yeni bir adım açıkladı. Buna göre, insanların korona virüsüne karşı aşılı olduğunu kanıtlamalarını sağlayacak bir dijital belge geliştirilmesi planlanıyor.







Danimarka Maliye Bakanlığı, korona virüsü aşısı yaptıran kişilerin iş ve eğlence için seyahat edebilmeleri amacıyla bir uygulama geliştireceklerini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, 'Korona-pas'ın şu geliştirme aşamasında olduğunu ve üç-dört ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.