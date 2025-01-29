Danimarka'da Grönland paniği: Savunma için kesenin ağzını açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alacağına dair yaptığı açıklamaların ardından Danimarka, bölgedeki varlığına karşı harekete geçme kararı aldı.





2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Danimarka Savunma Bakanlığı, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki savunma anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Açıklamada, Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland yönetimlerinin iş birliği sonucu bu anlaşmaya varıldığı belirtildi.





3 SAVAŞ GEMİSİ VE 2 İHA

Anlaşmayı destekleyen tarafların bölgenin egemenliğini korumayı ve gözetim kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda 3 yeni Arktik deniz kuvvetleri gemisinin Grönland çevresinde görev alacağı, uzun menzilli 2 insansız hava aracının da bölgede denetleme yapmak için kullanılacağı dile getirildi.





SAVUNMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Açıklamada, tarafların 2025'in ilk yarısında konuya ilişkin ikinci anlaşmaya varılması gerektiği konusunda uzlaşıya varıldığı ifade edildi.





Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, düzenledikleri ortak basın toplantısında anlaşmaya varılan savunma mutabakatına dair değerlendirmelerde bulunuldu.





BÖLGEDEKİ VARLIĞI GÜÇLENDİRME MESAJI

Poulsen, "Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenlik ve savunma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu nedenle bölgede varlığımızı güçlendirmeliyiz" sözlerini kullandı.





Motzfeldt de Grönland ve çevresinde güvenliği artırmaya yönelik savunma anlaşmasından memnun olduklarını belirtti.





TRUMP’IN GRÖNLAND ÇIKIŞI

Trump, 23 Aralık 2024'te sahibi olduğu Truth Social sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini tekrarlayarak, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu iddia etmişti.





ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini toplamıştı.





Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadeleriyle Trump’ın açıklamasına yönelik rahatsızlığını dile getirmişti.





Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları'yla birlikte iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre mesafede bulunuyor.