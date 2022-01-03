Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka'da iltica başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu /03 Ocak 2022 15:17

Danimarka'da iltica başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu

Danimarka İntiharı Önleme Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı raporda, 2010-2019 yıllarında ülkeye sığınan 76 bin kişiden 601'inin intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

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İntihar girişiminde bulunan 601 kişiden 53'nün refakatsiz sığınmacı çocuk olduğu kaydedilen raporda, söz konusu sığınmacıların iltica talebelerinin reddedilmesinin intiharı tetiklediği değerlendirmesine yer verildi.

Raporu hazırlayan araştırmacılardan Annette Erlangsen, Danimarka'daki sığınmacıların intihar oranında ilk kez artış görüldüğünü ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.
'Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım'

Erlangsen, "İntihar girişimlerinin sığınmacılar arasında Danimarka kökenli nüfusa göre sekiz kattan daha sık olduğunu görüyoruz ve bu rakam çok fazla. Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım, maalesef bu durum Danimarka'da pek öyle görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Raporu hazırlayan ekipten Daniel Khan Amiri, intihar edenlerin büyük çoğunluğunun Ortadoğu ülkelerinden geldiğini ve intihar oranının Ortadoğu ülkelerinde Danimarka'dan çok daha az olduğunu söyledi.

'Oranların ciddi şekilde artması endişe verici'
Amiri, "Orta Doğu ülkelerinde intihar oranı 100 bin kişide 6'dır. Danimarka vatandaşları arasında ise 100 binde 12'dir. Kültürel olarak Orta Doğu insanının Danimarkalılara göre daha az intihar etmesine rağmen, Danimarka'ya Orta Doğu ülkelerinden gelen sığınmacıların intihar oranlarının ciddi şekilde artması endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.
Danimarka İnsan Hakları Dairesi Müdürü Louise Holck da çalışmanın sonuçlarının kendilerini son derece hayal kırklığına uğrattığını belirtirken, yetkililerden Danimarka'ya zorunlu sığınmış savunmasız insanlara karşı daha fazla özen göstermesini istedi.
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