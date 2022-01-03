Danimarka'da iltica başvurusu reddedilen 601 sığınmacı intihar girişiminde bulundu

İntihar girişiminde bulunan 601 kişiden 53'nün refakatsiz sığınmacı çocuk olduğu kaydedilen raporda, söz konusu sığınmacıların iltica talebelerinin reddedilmesinin intiharı tetiklediği değerlendirmesine yer verildi.







Raporu hazırlayan araştırmacılardan Annette Erlangsen, Danimarka'daki sığınmacıların intihar oranında ilk kez artış görüldüğünü ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

'Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım'





Erlangsen, "İntihar girişimlerinin sığınmacılar arasında Danimarka kökenli nüfusa göre sekiz kattan daha sık olduğunu görüyoruz ve bu rakam çok fazla. Bir sığınmacı bir ülkeye iltica ettiği zaman rahatlaması ve güvende olması lazım, maalesef bu durum Danimarka'da pek öyle görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Raporu hazırlayan ekipten Daniel Khan Amiri, intihar edenlerin büyük çoğunluğunun Ortadoğu ülkelerinden geldiğini ve intihar oranının Ortadoğu ülkelerinde Danimarka'dan çok daha az olduğunu söyledi.



