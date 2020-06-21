Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka'da köpek ve vizonlarda Corona çıktı /21 Haziran 2020 11:08

Danimarka'da köpek ve vizonlarda Corona çıktı

Danimarka’da geçen hafta bir vizon çiftliğinde Covid-19 çıkması sonucu salgının yayılmasını önlemek için, söz konusu çiftlikteki 11 bin vizon itlaf edilmişti.

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Danimarka’da son bir hafta içinde iki vizon çiftliğinde ve bir köpekte yeni tip Coronavirus (Covid-19) tespit edildi. Ülkedeki 120 vizon çiftliğinde tarama yapılacak.

Danimarka'da Çevre ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kuzey Jutland bölgesinde bir vizon çiftliğinde daha Covid-19 belirlendi.

Açıklamaya göre, çiftlikte 46 vizona yapılan testten 2’sinde pozitif vakaya rastlandı. Çiftlikteki vizonlara ne yapılacağına karar vermek için daha fazla vizona test yapılmasına karar verildi. TRT Haber’in aktardığına göre Bakanlık, bir haftada ikinci kez ülkedeki vizon çiftliklerinde salgına rastlanmasının ardından, ülke genelinde seçilen 120 vizon çiftliğinde Covid-19 taraması yapılması yönünde karar aldı.

ÇİFTLİĞİN SAHİBİ AİLENİN KÖPEĞİNDE DE CORONA ÇIKTI

Basın açıklamasına göre, vizon çiftliğinin sahibi ailenin köpeğinde de Covid-19 tespit edildi. Çiftliğin sahibi aileye, kendileri gibi köpeğe de Covid-19 tedbirlerini uygulamaları gerektiği aktarıldı.

11 BİN VİZONUN İTLAF EDİLMİŞTİ

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, bir vizon çiftliğinde Covid-19 salgınına rastlandığını duyurmuştu.

Salgının yayılmasını önlemek için, söz konusu çiftlikteki 11 bin vizon itlaf edilmişti.
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