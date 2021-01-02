Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'da kuş gribi paniği /02 Ocak 2021 21:23

Danimarka'da kuş gribi paniği

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesi'nin sınırlarında yer alan Lövel Köyü'nde bir çiftlikte kuş gribine rastlandı. Yaklaşık 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek.

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Danimarka'da Gıda ve Kontrol İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

YUMURTA VE KÜMES HAYVANI İTHALATI DURDU

Danimarka’da son aylarda görülen kuş gribi sebebiyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur’un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.
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